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नोएडा में बड़ा हादसा, सेक्टर-125 की मिनी चौपाटी में लगी भीषण आग

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 24 Oct 2026 03:47 PM IST Updated Sat, 24 Oct 2026 03:47 PM IST







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नोएडा सेक्टर-125 के राधा बल्लभ मंदिर के पास एक बड़ी आग लगी जिसमे 8-10 दुकानें जलकर खाक हो गई। हालांकि फायर ब्रिगेड की गाड़ियां मौके पर पहुंचकर आग को काबू में कर लिया है। ... और पढ़ें

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