ग्रेनो में 21वीं मंजिल से कूदी 8वीं की छात्रा: इस बात पर मां ने लगाई थी डांट, चौथे माले पर रहता है परिवार

डांट के कारण बच्चों द्वारा आत्महत्या किए जाने के मामले

जनवरी 2025 - मामूरा गांव नोएडा में 17 वर्षीय किशोर ने आत्महत्या कर ली थी। किशोर मोबाइल फोन पर गेम खेल रहा था। मां ने उसे मोबाइल छोड़कर पढ़ाई करने के लिए कहा था। इसके बाद किशोर कमरे में चला गया और फंदा लगाकर आत्महत्या कर ली।



फरवरी 2026- नगला चरणदास गांव नोएडा में 12 वर्षीय बच्चे ने आत्महत्या कर ली थी। वह कक्षा पांचवीं का छात्र था। वह अक्सर स्कूल जाने से बचता था और टीवी देखना चाहता था। इस बात को लेकर मां उसे डांटती थी।



दिसंबर 2025- ग्रेटर नोएडा वेस्ट में कक्षा 10वीं की 16 वर्षीय छात्रा ने अपने फ्लैट की आठवीं मंजिल से कूदकर आत्महत्या कर ली थी। घटना से एक दिन पहले प्री-बोर्ड परीक्षा के दौरान मोबाइल फोन ले जाने और परीक्षा में कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) के इस्तेमाल को लेकर छात्रा को शिक्षकों और प्रधानाचार्य के सामने पेश किया गया था। आरोप लगा था कि स्कूल में उसे डांट के बाद छात्रा ने आत्महत्या की थी।