जन्माष्टमी पर नन्हे कलाकारों ने दिखाई कृष्ण की बाल लीलाएं

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नोएडा के कोठारी इंटरनेशनल स्कूल में 2 और 3 सितंबर को जन्माष्टमी के अवसर पर कक्षा के 1 के विद्यार्थियों ने ‘गोविंद गाथा’ संगीतमय नृत्य-नाटिका प्रस्तुत की। नन्हे कलाकारों ने कृष्ण जन्म, पूतना वध, गोवर्धन पर्वत उठाने, कालिया नाग के पराभव और दशावतार जैसे प्रसंगों का मंचन किया। रंग-बिरंगी सजावट और विद्यार्थियों के मनमोहक अभिनय ने दर्शकों की खूब तालियां बटोरीं।

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