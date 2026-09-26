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यमुना एक्सप्रेसवे बस अग्निकांड: चलती बस में लगी थी आग, नौ लोगों की हुई थी मौत; अंदर का मंजर देख दहल जाएंगे

Rahul Kumar Tiwari

Updated Sat, 26 Sep 2026 10:53 PM IST Updated Sat, 26 Sep 2026 10:53 PM IST







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ग्रेटर नोएडा में दयानतपुर गांव के पास यमुना एक्सप्रेसवे पर चलती बस में आग लगने से नौ लोगों की झुलसकर मौत हो गई थी। हादसा इतना भीषण था कि मृतकों के शवों की पहचान करने में भी मुश्किल हुई। अब जेवर टोल से कुछ ही दूरी पर सुनसान इलाके में बस खड़ी है। देखिए बस के अंदर की ग्राउंड रिपोर्ट। ... और पढ़ें

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