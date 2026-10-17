{"_id":"6ad3420f38503370720ca798","slug":"video-greater-noida-west-glimpse-of-bengali-culture-on-display-during-durga-puja-at-moon-star-banquet-2026-10-17","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा वेस्ट: मून स्टार बैंक्वेट में दुर्गा पूजा के साथ दिखी बंगाली संस्कृति की झलक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

मून स्टार बैंक्वेट में आयोजित दुर्गा पूजा में बंगाली संस्कृति और परंपराओं की झलक देखने को मिली। इस दौरान मां दुर्गा की आराधना के साथ पारंपरिक रीति-रिवाजों और सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया गया। संस्था के संस्थापक अध्यक्ष समीर रॉय ने बंगाली संस्कृति और दुर्गा पूजा के महत्व के बारे में जानकारी दी। वहीं, महिलाओं ने सिंदूर खेला और धुनुची नृत्य की परंपरा के बारे में बताया। उन्होंने मां दुर्गा की महिमा और पूजा से जुड़ी मान्यताओं को भी साझा किया। इस दौरान महिलाओं ने पारंपरिक सांस्कृतिक गीत प्रस्तुत कर माहौल को भक्तिमय बना दिया। आयोजन में बंगाली समाज की धार्मिक आस्था, सांस्कृतिक विरासत और परंपराओं की खूबसूरत झलक देखने को मिली।

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