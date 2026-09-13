{"_id":"6aa673c263fa7c442f08762a","slug":"video-former-governor-s-wife-passes-away-2026-09-13","type":"video","status":"publish","title_hn":"पूर्व राज्यपाल की पत्नी का निधन, अंतिम निवास स्थल में उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

राजस्थान के पूर्व राज्य के पूर्व राज्यपाल कलराज मिश्र की पत्नी सत्यवती का निधन हो गया है। शनिवार की रात अस्पताल में उपचार के दौरान उन्होंने अतिम सांस ली। रविवार की दोपहर 1: 15 बजे उनकी पत्नी का शव सेक्टर 94 स्थित अंतिम निवास स्थल पर उनके शव को लाया गया। जहां उनका अंतिम संस्कार किया जाएगा। वहीं उनको अंतिम श्रद्धांजलि देने तमाम वरिष्ठ नेताओं का आना जाना जारी है एहतियातन पुलिस भी बड़ी संख्या में मौजूद है।

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