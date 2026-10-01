नोएडा में ई-स्कूटर चार्जिंग पॉइंट पर आग

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नोएडा के सेक्टर-132 स्थित ग्रैंड स्ट्रीट बिल्डिंग के ई-स्कूटर चार्जिंग पॉइंट पर डिलीवरी की ई-स्कूटियों में आग लग गई। सूचना पर फायर सर्विस और पुलिस मौके पर पहुंची। उन्होंने आग बुझा दी। घटना में कोई जनहानि नहीं हुई। लगभग पांच-छह ई-स्कूटियां क्षतिग्रस्त हुईं। मौके पर शांति व्यवस्था स्थापित है।

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