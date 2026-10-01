नोएडा एयरपोर्ट: अक्तूबर में हवाई अड्डा तक बेहतर कनेक्टिविटी, जनवरी में अंतरराष्ट्रीय उड़ान; जानें पूरी तैयारी

सीईओ ने बताया कि यमुना सिटी को नई पहचान देने के लिए धनौरी वैटलेंड पर विकास कार्य शुरू कराए जाने हैं। बिना प्राकृतिक पर्यावास को प्रभावित किए ही इसे बायोडायवर्सिटी पार्क के रूप में विकसित किया जाना है। नोएडा एयरपोर्ट से करीब 15 किमी की दूरी पर मौजूद इस वैटलैंड में जहां विदेशी पक्षी हर साल आते हैं। वहीं, राज्यपक्षी सारस का भी इसे घर माना जाता है। इसके साथ ही अलग-अलग सेक्टरों और औद्योगिक पार्कों में अगले छह महीने में करीब 200 उद्योग भी क्रियाशील और हो जाएंगे। मेडिकल डिवाइस पार्क में भी उत्पादन बढ़ेगा, इसका भी औपचारिक लोकार्पण जल्दी होना है।