Noida News: अकासा एयर ने बेंगलुरु और कोलकाता के लिए भरी पहली उड़ान
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:15 PM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 10:15 PM IST
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- कुछ दिन पहले शुरू हो गई थी टिकट बुकिंग
यमुना सिटी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अकासा एयर ने कोलकाता व बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान शुरू कर दी है। इसके लिए कई दिन पूर्व टिकट बुकिंग सेवा भी शुरू हो चुकी थी। कोलकाता के लिए अकासा एयर की फ्लाइट ने सुबह 10.30 बजे नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी और दोपहर 12.50 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। जबकि कोलकाता से दोपहर 1.30 बजे फ्लाइट उड़ान भरने के बाद दोपहर 3.50 बजे नोएडा एयरपोर्ट पहुंची।
इसके अलावा अकासा की बेंगलुरु के लिए साढ़े चार बजे फ्लाइट रवाना हुई। वहीं, कुछ फ्लाइट ने देरी से प्रस्थान किया, इनमें करीब 20 से 25 मिनट की देरी होने की बात सामने आई है। बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट ने प्रस्थान किया, जबकि 15 ही फ्लाइट का आगमन भी रहा। इस दौरान दिनभर में एयरपोर्ट के रनवे पर कुल 30 फ्लाइटों ने लैंडिंग व टेकऑफ किया। अकासा ने अब एयरपोर्ट से अपनी मुंबई की सभी उड़ानों को बंद कर दिया है। मुंबई के लिए अब सिर्फ इंडिगो की ही उड़ानें रहेगी।
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यमुना सिटी।
नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट से अकासा एयर ने कोलकाता व बेंगलुरु के लिए सीधी उड़ान शुरू कर दी है। इसके लिए कई दिन पूर्व टिकट बुकिंग सेवा भी शुरू हो चुकी थी। कोलकाता के लिए अकासा एयर की फ्लाइट ने सुबह 10.30 बजे नोएडा एयरपोर्ट से उड़ान भरी और दोपहर 12.50 बजे कोलकाता के नेताजी सुभाषचंद्र बोस इंटरनेशनल एयरपोर्ट पहुंची। जबकि कोलकाता से दोपहर 1.30 बजे फ्लाइट उड़ान भरने के बाद दोपहर 3.50 बजे नोएडा एयरपोर्ट पहुंची।
इसके अलावा अकासा की बेंगलुरु के लिए साढ़े चार बजे फ्लाइट रवाना हुई। वहीं, कुछ फ्लाइट ने देरी से प्रस्थान किया, इनमें करीब 20 से 25 मिनट की देरी होने की बात सामने आई है। बृहस्पतिवार को एयरपोर्ट से 15 फ्लाइट ने प्रस्थान किया, जबकि 15 ही फ्लाइट का आगमन भी रहा। इस दौरान दिनभर में एयरपोर्ट के रनवे पर कुल 30 फ्लाइटों ने लैंडिंग व टेकऑफ किया। अकासा ने अब एयरपोर्ट से अपनी मुंबई की सभी उड़ानों को बंद कर दिया है। मुंबई के लिए अब सिर्फ इंडिगो की ही उड़ानें रहेगी।
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