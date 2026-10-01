Noida News: 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज मिले

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नोएडा। बारिश का दौर थमते ही डेंगू और मलेरिया के मरीजों में इजाफा देखा जा रहा है। स्वास्थ्य विभाग की रिपोर्ट के मुताबिक, बृहस्पतिवार को 24 घंटे में डेंगू के 6 नए मरीज मिले हैं। इससे जनवरी से अब तक मिले डेंगू के कुल मरीजों की संख्या 207 हो गई है। इसके अलावा मलेरिया के मरीजों की संख्या 56 है। ऐसे में मलेरिया, डेंगू और चिकनगुनिया की रोकथाम के लिए विशेष प्रयास किए जा रहे हैं। इस कार्य में स्वास्थ्य विभाग के साथ ही नोएडा प्राधिकरण भी सहयोग कर रहा है। इसके तहत सेक्टर, सोसाइटी और गांवों में एंटी लार्वा का छिड़काव करवाने के साथ ही फॉगिंग करवाई जा रही है। ब्यूरो