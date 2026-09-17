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अमर उजाला फाउंडेशन की ओर से किया गया दोस्त पुलिस का आयोजन

Digvijay Singh

Updated Thu, 17 Sep 2026 03:20 PM IST Updated Thu, 17 Sep 2026 03:20 PM IST

नोएडा में महिला थाना सेक्टर 39 पहुंचे श्री साईं पब्लिक स्कूल, सेक्टर 73 सर्फाबाद की छात्राओं को पुलिस अधिकारियों ने महिला थाने की कार्यशैली से अवगत कराया और बताया कि पुलिस हमारी दोस्त है। हमें जरूरत पड़ने पर तुरंत हेल्पलाइन नंबर का उपयोग करना चाहिए। ... और पढ़ें

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