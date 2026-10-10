किसान नेताओं ने सीईसी के इस्तीफे की मांग की

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किसान सभा और किसान एकता संघ के कार्यकर्ताओं एवं नेताओं ने जेपी ग्रीन सोसाइटी के नर्मदा गेट पर एकत्र होकर मुख्य चुनाव आयुक्त ज्ञानेश कुमार के खिलाफ प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने किसान नेताओं और सामाजिक-राजनीतिक कार्यकर्ताओं को नजरबंद किए जाने के विरोध में नारेबाजी की। राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा।

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