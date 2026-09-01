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Hindi News ›   Video ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Defence Minister Rajnath Singh addressing an IIA event in Greater Noida.

ग्रेटर नोएडा: आईआईए के कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह का संबोधन

Tue, 01 Sep 2026 08:09 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Tue, 01 Sep 2026 08:09 PM IST
Defence Minister Rajnath Singh addressing an IIA event in Greater Noida.
ग्रेटर नोएडा में आईआईए के कार्यक्रम में रक्षामंत्री राजनाथ सिंह संबोधित करते हुए।
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