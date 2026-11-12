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त्योहारों की छुट्टी के बाद नोएडा में जिला अस्पताल में उमड़ी मरीजों की भीड़

Akash Dubey

Updated Thu, 12 Nov 2026 04:12 PM IST Updated Thu, 12 Nov 2026 04:12 PM IST







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त्योहारों की छुट्टियों के बाद बृहस्पतिवार को जिला अस्पताल की ओपीडी में मरीजों की भीड़ उमड़ पड़ी। सुबह से ही पर्चा बनवाने और डॉक्टर को दिखाने के लिए मरीज अपनी बारी का इंतजार करते नजर आए। ओपीडी के बाहर लंबी कतारें लगी रहीं। सबसे ज्यादा मरीज आंखों और सांस संबंधी समस्याओं को लेकर अस्पताल पहुंचे। ... और पढ़ें

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