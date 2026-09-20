{"_id":"6aafc58855b539fe3305a843","slug":"video-cm-yogi-to-interact-with-youth-at-gbu-2026-09-20","type":"video","status":"publish","title_hn":"ग्रेटर नोएडा: जीबीयू में युवाओं से बात करेंगे सीएम योगी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

ग्रेटर नोएडा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ युवाओं से जीबीयू में प्रेरणा विमर्श 2026 के समापन समारोह में बातचीत करेंगे। कार्यक्रम में 5 हजार से अधिक युवा,महिलाएं,शिक्षक व अन्य प्रबुद्ध लोगों जुड़े हैं। यहां वह मुख्यमंत्री के संवाद को लेकर काफी उत्साहित दिखाई दे रहे है। मुख्यमंत्री करीब 3.30 बजे स्टेडियम में पहुंचेंगे। जहां वह महिला शक्ति से भी सीधे संवाद करने वाले है। जनपद के सभी जनप्रतिनिधियों से लेकर अन्य लोग मौजूद हैं।

... और पढ़ें