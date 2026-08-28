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ग्रेटर नोएडा में रक्षाबंधन पर जेल पहुंचीं 2466 बहनें, कारागार मंत्री दारा सिंह चौहान ने बंधवाई राखी

नोएडा ब्यूरो

Updated Fri, 28 Aug 2026 04:26 PM IST Updated Fri, 28 Aug 2026 04:26 PM IST







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जिला कारागार गौतमबुद्धनगर में शुक्रवार को रक्षाबंधन का पर्व भावपूर्ण और सौहार्दपूर्ण वातावरण में मनाया गया। अपने भाई और पुत्र से राखी बंधवाने के लिए बड़ी संख्या में माताएं और बहनें जेल पहुंचीं। कुल 2466 माताओं एवं बहनों ने कारागार में बंद अपने भाई या पुत्र से मुलाकात की। इस दौरान जेल परिसर में भाई-बहन के स्नेह और पारिवारिक भावनाओं का माहौल देखने को मिला। ... और पढ़ें

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