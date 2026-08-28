फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Delhi NCR ›   Noida News ›   Retired officer defrauded after being kept under 'digital arrest' for a week.

Noida News: एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट रखकर सेवानिवृत्त अधिकारी से ठगी

Fri, 28 Aug 2026 10:34 PM IST
नोएडा ब्यूरो
Noida Bureau नोएडा ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 10:34 PM IST
विज्ञापन
Retired officer defrauded after being kept under 'digital arrest' for a week.
एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट रखकर सेवानिवृत्त अधिकारी से ठगी
विज्ञापन

नोएडा। ग्रेटर नोएडा वेस्ट में केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय की सेवानिवृत्त अधिकारी को वीडियो कॉल के जरिए एक सप्ताह तक डिजिटल अरेस्ट रखकर 30 लाख रुपये की ठगी की गई। जालसाजों ने खुद को केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) का अधिकारी बताकर उन्हें मनी लॉन्ड्रिंग और आतंकी गतिविधियों से जोड़ने की धमकी दी।

घटना 10 जुलाई को शुरू हुई जब अधिकारी को एक अनजान नंबर से कॉल आया। फोन करने वाले ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताया और कहा कि मनी लॉन्ड्रिंग के एक मामले में सात युवक गिरफ्तार हुए हैं। उसने दावा किया कि उनके पास से महिला के नाम का आधार कार्ड मिला है। जालसाजों ने महिला को बताया कि वह रितेश मेहता के लिए मनी लॉन्ड्रिंग कर रही हैं और जांच में उनका नाम सामने आया है। उन्हें किसी से संपर्क न करने की हिदायत दी गई और घर के आसपास सीबीआई टीमों की मौजूदगी का डर दिखाया गया। दबाव में आकर महिला ने दिल्ली जाकर अपने बैंक खाते से 30 लाख रुपये जालसाजों के बताए खाते में भेज दिए। डीसीपी साइबर शैव्या गोयल ने बताया कि इस संबंध में साइबर थाने में प्राथमिकी दर्ज कर ली गई है। पुलिस अब खातों और कॉल करने वाले आरोपियों की जानकारी जुटा रही है।
विज्ञापन

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed