Noida News: साइबर ठगों ने एक दिन में सात लोगों से ठगे लाखों

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- साइबर ठगों ने मोबाइल बैंकिंग और इंटरनेट बैंकिंग से जुड़े खातों को बनाया निशानासंवाद न्यूज एजेंसीनोएडा। पुलिस कमिश्नरेट गौतमबुद्ध नगर के सेक्टर-20, सेक्टर-39 और सेक्टर-126 थानों में बृहस्पतिवार को साइबर फ्रॉड के 7 अलग-अलग मामले दर्ज किए गए। इन सभी मामलों में पीड़ितों को 5 लाख रुपये से अधिक की चपत लगाई गई है। पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सेक्टर-40 निवासी डॉ. राजश्री ने बताया कि 19 सितंबर 2025 को उनके मोबाइल के जरिए साइबर अपराधियों ने सेक्टर-51 स्थित निजी बैंक के खाते से 5 लाख रुपये की अवैध निकासी कर ली। शातिर ठगों ने पहले 2 लाख और फिर 3 लाख रुपये निकाल लिए। पीड़िता की शिकायत पर थाना सेक्टर-39 में प्राथमिकी दर्ज की गई है।सेक्टर-21 निवासी अनिल अग्नहोत्री भी साइबर साइबर जालसाजों का शिकार बन गए। ठगों ने पांच लाख से अधिक की धनराशि उनके मोबाइल लिंक खाते से गायब कर दिया। सेक्टर-19 निवासी किशोर कुमार सक्सेना के साथ भी 5 लाख रुपये से अधिक का फ्रॉड हुआ। मोबाइल में मैसेज आने के बाद उन्हें पता चला कि उनके साथ फ्रॉड हो गया है।सेक्टर-26 निवासी अंकुर अग्रवाल को भी साइबर ठगों ने अपना शिकार बनाया। उनके खाते से 5 लाख से अधिक की धनराशि उड़ा ली गई। सेक्टर-26 निवासी शशांक रस्तोगी के साथ भी पांच लाख से अधिक की साइबर जालसाजी की गई। इसके अलावा सेक्टर-29 निवासी सुनीता चौहान के खाते से भी 5 लाख से अधिक धनराशि की साइबर धोखाधड़ी हुई है। शिकायत के आधार पर इन चारों मामलों में सेक्टर-20 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।सेक्टर-15 नयाबांस निवासी सरोज देवी ने फेज-1 थाने में दी गई प्राथमिकी में बताया कि ओखला स्थित सार्वजनिक बैंक में मेरे खाते से 27 फरवरी से 9 मार्च 2026 के बीच डिजिटल माध्यम से सात लाख रुपये की साइबर धोखाधड़ी की गई। फेज-1 थाना पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।साइबर ठगों ने कंपनी अकाउंटेंट और टेक-प्रोफेशनल को बनाया निशाना :