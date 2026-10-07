बीएसई एसएमई पर ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स की लिस्टिंग, पहले ही दिन निवेशकों को मिला मुनाफा

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रियल एस्टेट सॉल्यूशंस प्लेटफॉर्म ब्लैक ओपल कंसल्टेंट्स लिमिटेड के शेयरों ने बुधवार को बीएसई एसएमई प्लेटफॉर्म पर शानदार शुरुआत की कंपनी के शेयर 197 रुपये के इश्यू प्राइस के मुकाबले 1.52 फीसदी प्रीमियम के साथ 200 रुपये पर लिस्ट हुए। कारोबार के दौरान निवेशकों की भारी खरीदारी के चलते शेयर 210 रुपये के स्तर पर पहुंच गया और इसमें अपर सर्किट लग गया। इस भाव पर कंपनी का शेयर अपने आईपीओ मूल्य से करीब 6.60 फीसदी ऊपर कारोबार कर रहा था। कंपनी का आईपीओ 29 सितंबर से 1 अक्टूबर के बीच खुला था, जिसे निवेशकों की ओर से जबरदस्त प्रतिक्रिया मिली। 55.08 करोड़ रुपये के इस आईपीओ को कुल 68.71 गुना सब्सक्राइब किया गया था। इसमें गैर-संस्थागत निवेशकों (NII) का हिस्सा 92.30 गुना, रिटेल निवेशकों का हिस्सा 60.15 गुना और योग्य संस्थागत खरीदारों (QIB) का हिस्सा 59.77 गुना भरा था। आईपीओ के लिए 185 से 197 रुपये का प्राइस बैंड तय किया गया था।सेक्टर 18 में आयोजित कार्यक्रम के दौरान कंपनी की सफल लिस्टिंग पर खुशी जताते हुए मैनेजिंग डायरेक्टर प्रसून चौहान ने कहा कि यह उपलब्धि निवेशकों के भरोसे को दर्शाती है। उन्होंने कहा कि कंपनी भविष्य में भी अनुशासित तरीके से काम करते हुए अपने प्लेटफॉर्म को मजबूत करने और लंबी अवधि में निवेशकों के लिए बेहतर मूल्य तैयार करने पर ध्यान देगी।

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