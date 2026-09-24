{"_id":"6ab557d4924ccecab10081df","slug":"video-a-mountain-of-garbage-outside-mahagun-moderne-in-noida-2026-09-24","type":"video","status":"publish","title_hn":"महागुन मेजेरिया के बाहर गंदगी का पहाड़, 29वीं मंजिल से भी दिख रहा कूड़े का ढेर","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

नोएडा के सेक्टर-78 स्थित महागुन मेजेरिया सोसाइटी के बाहर करीब एक किलोमीटर लंबी ग्रीन बेल्ट बदहाल होने से निवासी परेशान हैं। प्रीमियम सोसाइटी के एक तरफ गंदगी, झुग्गियां, कूड़े का अंबार और कथित अवैध निर्माण लोगों के लिए परेशानी का कारण बना हुआ है। विश्वकर्मा रोड की ओर रहने वाले निवासियों का कहना है कि पहली मंजिल हो या 29वीं, खिड़की से बाहर देखने पर हरियाली के बजाय कूड़े के ढेर और अतिक्रमण नजर आता है। सोसाइटी में 710 फ्लैट हैं और निवासियों के मुताबिक करीब छह साल से समस्या बनी हुई है।

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