मेरे सपनों का भारत में 25 हजार विद्यार्थियों ने दिखाई कल्पना

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नोएडा। सेवा संकल्प अभियान के अंतर्गत शनिवार को जिले के बेसिक शिक्षा विभाग के 551 विद्यालयों में मेरे सपनों का भारत चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित हुई। इसमें कक्षा पांच से आठ तक के करीब 25 हजार विद्यार्थियों ने भाग लिया। विद्यार्थियों ने अपनी कल्पना और रंगों के माध्यम से स्वच्छ, शिक्षित, विकसित और समृद्ध भारत की तस्वीर प्रस्तुत की।

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