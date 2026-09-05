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शव ले जा रही एंबुलेंस जलभराव में फंसी: चालक की जुबानी आफत की कहानी, गुरुग्राम के पॉश इलाके में सड़कें डूबीं
शनिवार को हुई बारिश के बाद गुरुग्राम के सेक्टर चार में गंभीर जलभराव हो गया। इस दौरान एक शव ले जा रही एंबुलेंस पानी में फंस गई, जिससे चालक और उसमें बैठे लोग चिंतित हो गए। चालक को डर था कि अगर एंबुलेंस बंद हो गई तो स्थिति और बिगड़ सकती है। सेक्टर चार के निवासी लंबे समय से जलभराव की समस्या से जूझ रहे हैं। हल्की बारिश के बाद भी यह क्षेत्र पानी में डूब जाता है। यह सेक्टर कभी गुरुग्राम का सबसे पॉश इलाका माना जाता था। हुडा ने गुरुग्राम में पहला सेक्टर काटने का प्रयोग इसी क्षेत्र में किया था। स्थानीय लोग इस समस्या के कारण रोजमर्रा के जीवन में परेशानी झेल रहे हैं।
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