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दिल्ली-मुंबई एक्सप्रेसवे पर भीषण हादसा: एक परिवार के तीन लोगों की मौत; जानें मृतक के भाई ने क्या बताया

अनुज कुमार

Updated Thu, 29 Oct 2026 12:43 PM IST Updated Thu, 29 Oct 2026 12:43 PM IST

गुरुग्राम में सोहना के धुनेला गांव के पास हुए सड़क हादसे में एक ही परिवार के तीन सदस्यों की मौत हो गई। यह घटना सुबह करीब 4 बजे हुई, जब उनकी कार सड़क किनारे खड़ी एक बस से टकरा गई। मृतकों में पति, पत्नी और एक बच्चा शामिल हैं, जबकि दो अन्य बच्चों की हालत नाजुक बनी हुई है। एसीपी इंदीवर सिंह ने इस मामले पर जानकारी दी। ... और पढ़ें

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