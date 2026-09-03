{"_id":"6a99524b0cb7b7cb390824ac","slug":"video-threat-to-blow-up-gurugram-municipal-corporation-office-with-bomb-2026-09-03","type":"video","status":"publish","title_hn":"Video: नगर निगम कार्यालय को बम से उड़ाने की धमकी से मायूस लौटे लोग, अब सोमवार को होगा काम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम नगर निगम दफ्तर को बम से उड़ाने की धमकी मिली है। यह धमकी मेल के जरिये दी गई है। धमकी भरा मेल सुबह 11 बजकर 38 मिनट पर मिला। इसमें दोपहर 1 बजकर 11 मिनट पर कार्यालय को उड़ाने की बात कही गई थी। इसके बाद, पूरा नगर निगम कार्यालय खाली करवाया गया। पुलिस मामले की कार्रवाई में जुट गई है। ईमेल आने के बाद कार्यालय को खाली करा लिया गया है। नगर निगम आयुक्त ने अपनी बैठक के लिए सभी अधिकारियों को अपने कैंप आफिस बुला लिया। तीन दिन का अवकाश होने के कारण अब लोगों को अपने काम के लिए सोमवार को नगर निगम कार्यालय आना होगा।

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