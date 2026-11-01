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गुरुग्राम के सेक्टर 38 में कूड़ा, सीवेज ओवरफ्लो और टूटी सड़कों से लोग परेशान
गुरुग्राम में सेक्टर 38 के निवासी सेक्टर में बनाए गए चार कूड़ा प्वाइंट से परेशान हैं। नगर निगम ने मकान संख्या 495, 798, 876 डी और 1104 के पास कूड़ा डंपिंग प्वाइंट तो बना दिया है मगर इन जगहों पर नियमित कूड़ा नहीं उठाए जाने के कारण दुर्गंध और गंदगी से लोग त्रस्त हैं। रविवार को सेक्टर में आयोजित संवाद में सेक्टर वासियों ने कूड़ा नहीं उठाए जाने की समस्या प्रमुखता से उठाई।
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