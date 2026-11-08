गुरुग्राम में अलग-अलग स्थानों पर लगी आग: सदर बाजार में बंद दुकान से निकली भीषण लपटें, दमकल की टीम ने पाया काबू
अमर उजाला नेटवर्क, गुरुग्राम Published by: Sharukh Khan Updated Sun, 08 Nov 2026 11:29 PM IST
सार
गुरुग्राम में अलग-अलग स्थानों पर आग लगने की घटनाएं सामने आईं। सूचना मिलते ही संबंधित फायर स्टेशन की गाड़ियां मौके पर पहुंचीं और आग पर काबू पाया।
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विस्तार
गुरुग्राम में रविवार की देर शाम करीब 7.30 बजे सदर बाजार में आर्य समाज मंदिर के पास एक बंद दुकान में अचानक भीषण आग लग गई। आगजनी की घटना के समय दुकान बंद थी, जिस कारण आग लगने की जानकारी काफी देर बाद आसपास के लोगों को मिल पाई।
दुकान से उठती आग की लपटों ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गई। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की अन्य गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गईं है।
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दुकान में रखा सामान आग की चपेट में आने से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग की लपटें इतनी तेज है कि आसपास की दुकानों तक इसके फैलने का खतरा पैदा हो गया है। दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं ।फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुकान में हुए नुकसान का आकलन भी आग पूरी तरह बुझने के बाद किया जाएगा।
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दुकान से उठती आग की लपटों ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई।
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स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गई। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की अन्य गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गईं है।
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दुकान में रखा सामान आग की चपेट में आने से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग की लपटें इतनी तेज है कि आसपास की दुकानों तक इसके फैलने का खतरा पैदा हो गया है। दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं ।फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुकान में हुए नुकसान का आकलन भी आग पूरी तरह बुझने के बाद किया जाएगा।
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नई बस्ती में कृष्णा पैलेस के सामने एक दुकान में आग लग गई। सभी आग लगने की घटनाओं की जानकारी मिलते ही संबंधित क्षेत्र की फायर स्टेशनों की दमकल गाड़ियां व टीमें मौके पर पहुंची और आग पर काबू पाया।
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