गुरुग्राम में अलग-अलग स्थानों पर लगी आग: सदर बाजार में बंद दुकान से निकली भीषण लपटें, दमकल की टीम ने पाया काबू

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दुकान से उठती आग की लपटों ने देखते ही देखते विकराल रूप धारण कर लिया। आग इतनी तेजी से फैली कि आसपास के दुकानदारों और स्थानीय लोगों में अफरा-तफरी मच गई।स्थानीय लोगों ने दमकल विभाग को सूचना दी। सूचना मिलने के कुछ ही देर बाद दमकल गाड़ी मौके पर पहुंच गई। आग की भयावहता को देखते हुए दमकल कर्मियों को काफी मशक्कत करनी पड़ रही है। आग पर काबू पाने के लिए दमकल की अन्य गाड़ियां भी मौके पर बुलाई गईं है।दुकान में रखा सामान आग की चपेट में आने से भारी नुकसान होने की आशंका जताई जा रही है। आग की लपटें इतनी तेज है कि आसपास की दुकानों तक इसके फैलने का खतरा पैदा हो गया है। दमकलकर्मी लगातार पानी की बौछार कर आग पर काबू पाने में जुटे हुए हैं ।फिलहाल आग लगने के वास्तविक कारणों का पता नहीं चल पाया है। दुकान में हुए नुकसान का आकलन भी आग पूरी तरह बुझने के बाद किया जाएगा।