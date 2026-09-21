{"_id":"6ab1372dfc3f4aa2bb0a7848","slug":"video-rao-inderjit-singh-said-no-shortcomings-will-be-allowed-in-the-development-of-south-haryana-2026-09-21","type":"video","status":"publish","title_hn":"राव इंद्रजीत सिंह बोले- दक्षिण हरियाणा के विकास में नहीं आने दी जाएगी कोई कमी","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

केंद्रीय राज्य मंत्री राव इंद्रजीत सिंह ने सोमवार को गांव ताजनगर में 11 एकड़ क्षेत्र में विकसित किए गए अमर शहीद राव तुलाराम पार्क का उद्घाटन किया। इस दौरान उन्होंने भगता की ढाणी से श्री कृष्ण के घर तक और लाल सिंह से कंवर सिंह की ढाणी तक सड़क निर्माण कार्यों का भी उद्घाटन किया। उन्होंने ताजनगर और डाबोदा ग्राम पंचायतों को सांसद कोष से 15-15 लाख रुपये देने की घोषणा की।

... और पढ़ें