{"_id":"6a9e8d2e18c1ecbcf402dd87","slug":"video-punjab-cm-bhagwant-mann-arrived-in-gurugram-and-met-sanjeev-arora-2026-09-07","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: पंजाब सीएम भगवंत मान भौंडसी जेल पहुंचे, संजीव अरोड़ा से की मुलाकात","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने भौंडसी जेल में बंद मंत्री संजीव अरोड़ा से मुलाकात की। संजीव अरोड़ा को प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने 9 मई को गिरफ्तार किया था और वे पिछले कई महीनों से जेल में हैं। इससे पहले 23 मई को भी मुख्यमंत्री मान, अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया ने उनसे जेल में मुलाकात की थी।

... और पढ़ें