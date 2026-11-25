{"_id":"6b07069663e0f31ab8027568","slug":"video-member-of-national-commission-for-safai-karamcharis-held-a-review-meeting-with-officials-2026-11-25","type":"video","status":"publish","title_hn":"राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य ने अधिकारियों के साथ की समीक्षा बैठक","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम में राष्ट्रीय सफाई कर्मचारी आयोग की सदस्य डॉ. सुषमा गोरियाल ने कहा कि सफाई कर्मचारी समाज और शहर की स्वच्छता व्यवस्था का महत्वपूर्ण आधार हैं। इसलिए उनकी सुरक्षा, स्वास्थ्य और सम्मान सुनिश्चित करना प्रशासन की प्राथमिक जिम्मेदारी है। सभी संबंधित अधिकारी सफाई कर्मचारियों के प्रति संवेदनशील दृष्टिकोण अपनाते हुए उन्हें सरकार द्वारा निर्धारित सुविधाएं उपलब्ध करवाना सुनिश्चित करें। डॉ गोरियाल बुधवार को गुरुग्राम के पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस में प्रशासनिक अधिकारियों के साथ आयोजित समीक्षा बैठक को संबोधित कर रही थीं। बैठक के दौरान डॉ. सुषमा गोरियाल ने नगर निगम एवं संबंधित विभागों के अधिकारियों से सफाई कर्मचारियों के कल्याण के लिए किए जा रहे कार्यों की जानकारी ली। सफाई कार्य के दौरान आवश्यक सुरक्षा उपकरणों की उपलब्धता और उनका उपयोग भी सुनिश्चित किया जाए।

... और पढ़ें