हर्बल किंग्स के कप्तान दीपक चौहान ने बताया जीत की राशि का प्लान

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सेक्टर-38 स्थित ताऊ देवी लाल स्टेडियम के क्रिकेट मैदान में चले रहे नमो क्रिकेट लीग में भाग ले रही टीम हर्बल किंग्स की टीम अपनी शानदार प्रदर्शन को लेकर की बात। हर्बल किंग्स की टीम फिलहाल लीग में पहले स्थान पर चल रही है। टीम के कप्तान दीपक चौहान और बाकी खिलाड़ियों ने बताया कि अगर टीम जीत जाती है तो जीते हुए राशि का कहा और कैसे उपयोग करेंगे।

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