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गुरुग्राम: छोटी दीपावली पर सदर बाजार में उमड़ी भीड़, डाकखाना चौक से अग्रसेन चौक तक लगा जाम

अनुज कुमार

Updated Sat, 07 Nov 2026 06:39 PM IST Updated Sat, 07 Nov 2026 06:39 PM IST







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छोटी दीपावली पर सदर बाजार में खरीदारी के लिए लोगों की भारी भीड़ उमड़ी। इसके चलते डाकखाना चौक, महावीर चौक से अग्रसेन चौक तक वाहन चालकों को जाम का सामना करना पड़ा। बाजार में भीड़ बढ़ने से यातायात प्रभावित रहा। हालांकि, व्यवस्था संभालने के लिए यातायात पुलिसकर्मी तैनात रहे। ... और पढ़ें

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