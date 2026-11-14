{"_id":"6af82e11bc4eec491e09d634","slug":"video-gurugram-couple-in-a-car-pursued-on-diwali-night-incident-captured-on-dashcam-2026-11-14","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: दिवाली की रात कार सवार दंपती का पीछा, डैशकैम में कैद हुई घटना; पुलिस ने लिया संज्ञान","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम: दिवाली की रात कार सवार दंपती का पीछा, डैशकैम में कैद हुई घटना; पुलिस ने लिया संज्ञान

अनुज कुमार

Updated Sat, 14 Nov 2026 03:16 PM IST Updated Sat, 14 Nov 2026 03:16 PM IST







Link Copied



गुरुग्राम में दिवाली रात गुरुग्राम में एक दंपती का पीछा किया गया, जिससे उनकी जान बच गई। इस घटना ने शहर की कानून व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। हालांकि, रोडरेज के इस मामले में प्राथमिकी दर्ज कराने से इन्कार कर दिया गया। ... और पढ़ें

विज्ञापन