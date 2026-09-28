{"_id":"6aba6482fee37e02120ef61e","slug":"video-girl-bitten-by-dogs-at-shri-vardhman-mantra-society-in-gurugram-2026-09-28","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम: श्रीवर्धमान मंत्रा सोसाइटी में बच्ची को कुत्तों ने घसीटा और काटा","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम सेक्टर 67 स्थित श्री वर्धमान मंत्रा सोसाइटी से आई एक वीडियो ने शहर के लोगों को डरा दिया है। सोमवार की सोसाइटी के पार्क में घूमती करीब आठ साल की बच्ची को कुत्तों ने गिरा दिया और घसीटने लगे। बाद में लोगों ने आकर कुत्तों को भगाया। कुत्तों के काटने और गिरने से लगी चोट के बाद उसे एक निजी अस्पताल ले जाया गया। इस सोसाइटी में काफी संख्या में लावारिस कुत्तों के हाेने की शिकायत पहले भी की जाती रही है। पिछले महीने कुत्तों को खाना खिलाने वाले लोगों और निवासियों के बीच इस मुद्दे पर झड़प के बाद सोसाइटी में पुलिस आई थी। पुलिस और नगर निगम के बीच बचाव के बाद मामला शांत हुआ था। नगर निगम ने एक टीम सोसाइटी में भेजी, जिसमें पशु चिकित्सक शामिल थे। उन्होंने तीन जगह निर्धारित किए जहां कुत्तों को खाना दिया जा सके। उन्होंने पार्क और घरों के पास कुत्तों को खाना देने से मना किया था। सोसाइटी में करीब 47 कुत्ते बताए जाते हैं। निगम ने सभी कुत्तों को स्टरलाइजेशन और वैक्सीनेशन कराए जाने के निर्देश भी दिए थे। इस बच्ची के पिता ताहिर ने सोसाइटी के लोगों से सवाल पूछा है कि क्या सोसाइटी के कुत्तों को रेबीज रोधी टीकाकरण कराया गया है। वे खुद डॉग लवर हैं, उनके पास भी एक कुत्ता है मगर यदि आवारा कुत्तों काटने से किसी बच्चे की मौत होती है तो कौन इसकी जिम्मेदारी लेगा।

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