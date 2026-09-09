{"_id":"6aa1413fe0a006f86b0019b4","slug":"video-garbage-piles-up-in-gurugram-for-35-days-residents-falling-ill-2026-09-09","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम में सफाईकर्मियों की हड़ताल, 35 दिन से कूड़े का अंबार, लोग बीमार; देखें रिपोर्ट","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

सफाईकर्मियों की हड़ताल के कारण गुरुग्राम में पिछले 35 दिनों से कूड़े की गंभीर समस्या बनी हुई है। सड़कों, खाली प्लॉटों और सार्वजनिक स्थानों पर कूड़े के ढेर लगे हैं। इस गंदगी से लोग बुखार और जलजनित बीमारियों की चपेट में आ रहे हैं। हल्की बारिश से हालात और बिगड़ गए हैं, जिससे दुर्गंध और मच्छरों का प्रकोप बढ़ गया है। सोशल मीडिया पर शहर की खराब नागरिक सुविधाओं को लेकर नाराजगी व्यक्त की जा रही है। सदर बाजार, खांडसा रोड और रेलवे रोड जैसे प्रमुख क्षेत्रों में भी यही स्थिति है। नगर निगम की ओर से की गई वैकल्पिक व्यवस्था भी सफाई को सामान्य नहीं कर पाई है। निगम के पास इस समस्या से निपटने के लिए कोई प्रभावी योजना नहीं दिख रही है।

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