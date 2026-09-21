फायर विभाग को अभी करना होगा 104 मीटर हाइड्रोलिक प्लेटफार्म व अन्य गाड़ियों का इंतजार

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साइबर सिटी में हाईराइज इमारतों की सुरक्षा का जिम्मा संभालने वाले फायर विभाग को संसाधनों की कमी से जूझना पड़ रहा है। फायर विभाग को मिलने वाले 104 मीटर ऊंचे दो हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म व नई दमकल गाड़ियों का इंतजार लगातार लंबा होता जा रहा है। करीब एक साल पहले हाइड्रोलिक प्लेटफार्म, दमकल गाड़ियों सहित अन्य आधुनिक संसाधनों की डिमांड विभाग के मुख्यालय को भेजी थी, लेकिन अभी तक जमीनी स्तर पर यह गाड़ियां विभाग के बेड़े में शामिल नहीं हो सकी हैं।

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