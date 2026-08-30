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दिल्ली-जयपुर हाईवे पर नगर निगम की सफाई मशीन में लगी आग, शॉर्ट सर्किट वजह
दिल्ली-जयपुर हाईवे पर रविवार सुबह एक बड़ा हादसा हो गया। सड़क की सफाई कर रही नगर निगम की एक मशीन में शॉर्ट सर्किट के कारण आग लग गई। यह घटना सुबह करीब तीन बजे हुई। आग लगने से सफाई मशीन पूरी तरह जलकर खाक हो गई। सूचना मिलते ही फायर विभाग की टीम तत्काल मौके पर पहुंची। दमकलकर्मियों ने कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। गनीमत रही कि इस हादसे में कोई जनहानि नहीं हुई। पुलिस ने भी मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। आग लगने के कारणों की जांच की जा रही है। नगर निगम को इस घटना से काफी नुकसान हुआ है।
हादसे का विवरण
सुबह तीन बजे नगर निगम की मशीन हाईवे पर सफाई कार्य कर रही थी। अचानक हुए शॉर्ट सर्किट से मशीन में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने पूरी मशीन को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास मौजूद लोगों ने तुरंत फायर विभाग को सूचना दी। फायर विभाग की टीम ने तेजी से कार्रवाई करते हुए आग को फैलने से रोका।
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