Gurugram News: सेक्टर-1 की मार्केट में अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाया
नोएडा ब्यूरो
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:24 AM IST
Updated Thu, 03 Sep 2026 12:24 AM IST
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मानेसर। नगर निगम मानेसर की ओर से क्षेत्र में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। इसी बीच निगम की टीम ने सेक्टर-1 की मार्केट में अभियान चलाकर अवैध निर्माण और अतिक्रमण हटाया। निगम की टीम ने मार्केट में सरकारी जमीन, ग्रीन बेल्ट और सड़क किनारे किए गए अतिक्रमण को हटाकर जगह खाली कराई।
फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध निर्माण के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। कई जगहों पर अतिक्रमण के कारण रास्ते भी संकरे हो गए थे। इससे पहले भी नगर निगम की ओर से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और ग्रीन बेल्ट में निर्माण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संवाद
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फुटपाथ और ग्रीन बेल्ट पर किए गए अवैध निर्माण के कारण लोगों को आने-जाने में परेशानी हो रही थी। कई जगहों पर अतिक्रमण के कारण रास्ते भी संकरे हो गए थे। इससे पहले भी नगर निगम की ओर से शहर के अलग-अलग क्षेत्रों में अवैध निर्माण और अतिक्रमण के खिलाफ कार्रवाई की जा चुकी है। निगम अधिकारियों का कहना है कि सरकारी जमीन पर अवैध कब्जा और ग्रीन बेल्ट में निर्माण किसी भी हालत में स्वीकार नहीं किया जाएगा। संवाद
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