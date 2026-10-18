{"_id":"6ad4ddd0e6207391120b3194","slug":"video-dandiya-event-by-the-gujarati-community-of-gurugram-in-sector-102-2026-10-18","type":"video","status":"publish","title_hn":"गुरुग्राम के गुजराती समाज और सेक्टर 102 में डांडिया कार्यक्रम","category":{"title":"City & states","title_hn":"शहर और राज्य","slug":"city-and-states"}}

गुरुग्राम की सोसाइटियों, मॉल में डांडिया कार्यक्रमों की धूम है। श्री गुजराती समाज की ओर नवरात्रि के सातवें दिन देवी पूजन के बाद गरबा और डांडिया की धूम रही। जहां दिल्ली एनसीआर के गुजराती परिवारों गरबा और डांडिया गानों पर जमकर डांस किया। द्वारका एक्सप्रेस वे गुड़गांव डेवलपमेंट एसोसिएशन और सत्या द हाइव मॉल की ओर से सेक्टर 102 में दो दिवसीय डांडिया कार्यक्रम आयोजित किया। जिसमें कई सोसाइटियों के लोगों ने हिस्सा लिया। सेक्टर 83 स्थित लाइफ स्टाइल होम्स सिटी होम्स आदि में भी डांडिया के कार्यक्रम आयोजित किए गए।

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