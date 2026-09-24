एनजीओ और आम जन के सहयोग से शहर होगा स्वच्छ

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स्वच्छ भारत मिशन (शहरी), हरियाणा के राज्य स्तरीय कार्यबल के उपाध्यक्ष प्रमोद कौशिक ने वीरवार को गुरुग्राम में स्वच्छता व्यवस्था की समीक्षा की। उन्होंने लोक निर्माण विभाग विश्राम गृह में अधिकारियों के साथ कचरा प्रबंधन और सफाई व्यवस्था पर विस्तृत चर्चा की। इस दौरान नगर निगम अधिकारियों ने शहर को स्वच्छ रखने के लिए एनजीओ और आमजन के सहयोग से बेतर बनाने की रखी बात। उन्होंने शहर को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए सभी विभागों, संस्थाओं और नागरिकों से मिलकर प्रयास करने का आह्वान किया।

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