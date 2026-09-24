सेक्टर 10 में बरसाती नाले का हो रहा है निर्माण

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गुरुग्राम के सेक्टर 10 में जलभराव की समस्या से निजात पाने के लिए बरसाती नाले का निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना को बारिश से पहले पूरा किया जाना था। नाले के निर्माण से क्षेत्र के निवासियों को जलभराव से राहत मिलने की उम्मीद है। हालांकि, निर्माण कार्य के कारण स्कूल समय में यातायात जाम की स्थिति बन रही है। इससे छात्रों और अभिभावकों को आवागमन में परेशानी हो रही है। स्थानीय लोगों ने प्रशासन से इस कार्य को जल्द पूरा करने का आग्रह किया है। यह नाला सेक्टर 10 की जल निकासी व्यवस्था को सुधारेगा और भविष्य में जलभराव की समस्या को रोकेगा।

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