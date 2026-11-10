शहर की आठ प्रमुख सड़कों से हटाए गए 3500 अतिक्रमण

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शहर की प्रमुख सड़कों और सार्वजनिक स्थानों को अतिक्रमण मुक्त बनाने के लिए गुरुग्राम महानगर विकास प्राधिकरण की मुहिम रंग लाने लगी है। प्राधिकरण ने 8 अक्तूबर से मंगलवार तक शहर की आठ प्रमुख सड़कों से करीब 3500 अस्थायी अतिक्रमण हटाए हैं। लगातार कार्रवाई और निगरानी के चलते इन सड़कों से करीब 90 प्रतिशत अतिक्रमण हटाया जा चुका है। अब जीएमडीए ने साफ कर दिया है कि जिन स्थानों को कब्जामुक्त कराया जा चुका है, वहां दोबारा अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।
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