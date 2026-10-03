गाजियाबाद: फ्लैटों के रजिस्ट्री की मांग को लेकर सोसायटी निवासियों ने धरना प्रदर्शन किया

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गाजियाबाद जिले के वैशाली सेक्टर-4 स्थित मिग्सन बिल्डर कार्यालय पर शनिवार सुबह 11 बजे से सोसायटी निवासियों ने फ्लैट की रजिस्ट्री की मांग को लेकर धरना प्रदर्शन शुरू किया। इस दौरान सोसायटी निवासियों की मिग्सन प्रतिनिधियों और पुलिस से नोकझोंक भी हुई। मौके पर पहुंची पुलिस ने निवासियों को शांत कराने की कोशिश की, लेकिन निवासी अपनी मांगों को लेकर अड़े रहे।

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