श्रीजी की निकली भव्य रथ यात्रा, पांच झांकियां रहीं आकर्षण का केंद्र

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दिगंबर जैन मंदिर समिति, वसुंधरा की ओर से रविवार को श्री जी की भव्य रथ यात्रा और क्षमावाणी महापर्व का आयोजन किया गया। रथ यात्रा को लेकर जैन समाज में उत्साह का माहौल है। यात्रा श्रद्धा, भक्ति और धार्मिक भावनाओं के साथ निकाली गई। रथ यात्रा के दौरान पांच भव्य झांकियां मुख्य आकर्षण रहीं। इनमें जैन धर्म की आस्था, संस्कृति, धार्मिक परंपराओं और सामाजिक संदेशों को प्रदर्शित किया गया। झांकियों को विशेष रूप से सजाया गया है, जिन्हें देखने के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं।

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