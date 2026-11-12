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Shivpal stated that he is being subjected to continuous harassment and that false cases have been filed against him After meeting Azam Khan in jail
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जेल में आजम खां से मिलने के बाद बोले शिवपाल, बोले-उनका लगातार उत्पीड़न हो रहा, उनपर झूठे मुकदमे
समाजवादी पार्टी के नेता और विधायक शिवपाल यादव कहते हैं, "...आजम खां को लगातार परेशान किया जा रहा है, और मुझे लगता है कि उन पर लगाए गए मामले झूठे हैं। उनका एकमात्र 'दोष' यह है कि उन्होंने गरीब बच्चों के लिए एक यूनिवर्सिटी बनाई। चार बार मंत्री और दो बार सांसद रहने के बावजूद, उनके साथ जेल के बुनियादी नियमों का भी पालन नहीं किया जा रहा है... हमें न्यायपालिका पर पूरा भरोसा है कि वह न्याय करेगी।
शिवपाल यादव ने कहा कि उनके परिवार को भी निशाना बनाया जा रहा है। आजम खां समाजवादी पार्टी के साथ हैं और उनके साथ हमारे संबंध बने रहेंगे। उत्तर प्रदेश की जनता भाजपा के खिलाफ है, और हमें पूरा विश्वास है कि अगली सरकार हम ही बनाएंगे।"
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