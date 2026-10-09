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गाजियाबाद में आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाने का विरोध, ग्रामीणों ने तहसील पर किया प्रदर्शन

Fri, 09 Oct 2026 09:41 PM IST
Digvijay Singh
Digvijay Singh Digvijay Singh
Updated Fri, 09 Oct 2026 09:41 PM IST
Protest against installation of mobile tower amidst residential area in Ghaziabad villagers demonstrate at Tehsil office
गाजियाबाद में गांव रोरी के ग्रामीणों ने आबादी के बीच लग रहे मोबाइल टावर के विरोध में शुक्रवार को तहसील मुख्यालय पर नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने टावर कार्य बंद कराने की मांग को लेकर उपजिलाधिकारी को ज्ञापन सौंपा। उन्होंने मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की चेतावनी दी। गांव रोरी के ग्रामीण बड़ी संख्या में एकत्र होकर शुक्रवार को तहसील मुख्यालय पहुंचे और नारेबाजी करते हुए प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने आरोप लगाया कि गांव में घनी आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाने का कार्य किया जा रहा है। आरोप लगाया कि कार्यदायी संस्था न तो किसी विभाग और न ग्रामीणों से कोई एनओसी ली। उन्होंने कहा कि ग्रामीणों का टावर से हानिकारक निकलने वाली तरंगों की चिंता सता रही है। आशंका जताई कि अगर घनी आबादी के बीच मोबाइल टावर लगाया तो ग्रामीण गंभीर बीमारी की चपेट में आ सकते है। उपजिलाधिकारी कोमल पंवार ने उन्हें जांच कर कार्रवाई का भरोसा दिया।
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