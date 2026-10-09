'50 हजार के चालान का विरोध': निगम जोनल कार्यालय में धरने पर बैठे व्यापारी, व्यापार मंडल अध्यक्ष हिरासत में

विजयनगर के आंबेडकर नगर इलाके में नगर निगम की अतिक्रमण रोधी कार्रवाई के दौरान भारी बवाल खड़ा हो गया। व्यापारियों का आरोप है कि निगम टीम डरा-धमकाकर 50-50 हजार रुपये के चालान काट रही थी और सेटलमेंट का खेल चल रहा था। इसका विरोध करने पहुंचे व्यापार मंडल विजयनगर के अध्यक्ष विजय शर्मा से निगम टीम ने अभद्रता की और उन्हें जबरन गाड़ी में ठूंसकर ले गई। इस घटना से गुस्साए दर्जनों व्यापारियों ने विजयनगर जोनल कार्यालय पर धावा बोल दिया और जमकर नारेबाजी करते हुए हंगामा शुरू कर दिया है।

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50 हजार के चालान और सेटलमेंट कराने का आरोप

व्यापार मंडल अध्यक्ष विजय शर्मा ने बताया कि आंबेडकर नगर क्षेत्र से व्यापारियों का फोन आया था कि नगर निगम की टीम 50-50 हजार रुपये के चालान की पर्चियां काट रही है। व्यापारियों ने आरोप लगाया कि चालान रद्द करने के एवज में 10-10 हजार रुपये में सेटलमेंट करने का दबाव बनाया जा रहा था। जब वे मौके पर पहुंचे और अफसरों से इस कार्रवाई पर सवाल किया, तो वे भड़क गए।

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अध्यक्ष से मारपीट और धक्का-मुक्की

विजय शर्मा का आरोप है कि अपना परिचय देने के बावजूद निगम टीम के साथ मौजूद लोगों ने उन पर उल्टे आरोप लगाए और पीछे से आकर 3-4 लोगों ने उन्हें दबोच लिया। उनके साथ धक्का-मुक्की की गई, डंडे से पीटा गया और जबरन गाड़ी में डाल लिया गया। इसके बाद उन्हें रास्ते में नासिरपुर फाटक के पास ले जाकर जबरन गाड़ी से उतारने की कोशिश की गई।

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