गाजियाबाद: ड्यूटी से लौट रहे युवक पर हमला, गंभीर हालत में अस्पताल में कराया गया भर्ती; उपचार के दौरान मौत

जलालपुर मार्ग पर गुरुवार रात बाइक सवार युवकों के हमले में घायल हिमांशु (32) की शुक्रवार सुबह उपचार के दौरान मौत हो गई। हिमांशु साहिबाबाद की एक निजी कंपनी में नौकरी करता था। गुरुवार रात करीब सवा आठ बजे वह स्कूटी से ड्यूटी कर घर लौट रहा था।

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जलालपुर मार्ग स्थित प्राथमिक विद्यालय के पास बाइक सवार युवकों ने उसे रोककर हमला कर दिया। गंभीर हालत में उसे मोदीनगर के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था। पुलिस को गोली मारने की सूचना मिली थी, जबकि हमले में गोली लगी या धारदार हथियार का इस्तेमाल हुआ, इसकी जांच की जा रही थी। पुलिस मामले की जांच कर आरोपियों की तलाश में जुटी है।