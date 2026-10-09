गाजियाबाद: धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों ने ई-रिक्शा चालक को पीटा, महिला के पैर में टक्कर के बाद हुआ विवाद

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पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे की है। दिल्ली की तरफ से आ रही धार्मिक यात्रा में शामिल एक महिला के पैर में ई-रिक्शा की टक्कर लग गई। इसके बाद यात्रा में शामिल लोगों ने ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। विज्ञापन



सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है। पुलिस के अनुसार, घटना शुक्रवार शाम करीब 6:30 बजे की है। दिल्ली की तरफ से आ रही धार्मिक यात्रा में शामिल एक महिला के पैर में ई-रिक्शा की टक्कर लग गई। इसके बाद यात्रा में शामिल लोगों ने ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट की।सहायक पुलिस आयुक्त नंदग्राम जियाउद्दीन अहमद ने बताया कि दोनों पक्षों की ओर से अभी कोई तहरीर नहीं मिली है। तहरीर मिलने पर मामले में नियमानुसार विधिक कार्रवाई की जाएगी। मौके पर शांति व्यवस्था कायम है।

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गाजियाबाद के नंदग्राम थाना क्षेत्र में शुक्रवार शाम दिल्ली की ओर से आ रही धार्मिक यात्रा के दौरान एक महिला के पैर में ई-रिक्शा की टक्कर लगने पर विवाद हो गया। आरोप है कि धार्मिक यात्रा में शामिल लोगों ने ई-रिक्शा चालक के साथ मारपीट की। सूचना मिलने पर पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति का जायजा लिया। फिलहाल दोनों पक्षों की ओर से पुलिस को कोई तहरीर नहीं दी गई है।