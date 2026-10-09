भारतीय वायुसेना ने बृहस्पतिवार को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में अपना 94वां स्थापना दिवस पूरे सैन्य गौरव और भव्यता के साथ मनाया। वायुसेना ने दुनिया को अपनी ताकत, तैयारी और प्रतिबद्धता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।
हिंडन पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन: आकाश में लहराया तिरंगा, विंटेज करतबों ने जमाया रंग; देखें तस्वीरें
अमर उजाला ब्यूरो, साहिबाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 09 Oct 2026 01:52 PM IST
सार
भारतीय वायुसेना ने हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में अपना 94वां स्थापना दिवस पूरे सैन्य गौरव और भव्यता के साथ मनाया। वायुसेना ने दुनिया को अपनी ताकत, तैयारी और प्रतिबद्धता का संदेश दिया। कार्यक्रम में आर्मी चीफ धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।
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