हिंडन पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन: आकाश में लहराया तिरंगा, विंटेज करतबों ने जमाया रंग; देखें तस्वीरें

1 of 9 हिंडन पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन - फोटो : निशांत शर्मा







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भारतीय वायुसेना ने बृहस्पतिवार को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में अपना 94वां स्थापना दिवस पूरे सैन्य गौरव और भव्यता के साथ मनाया। वायुसेना ने दुनिया को अपनी ताकत, तैयारी और प्रतिबद्धता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।

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इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी वायुसेना के पास दुनिया के अत्याधुनिक विमान और सैन्य प्रणालियां हो सकती हैं, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत इस बात से तय होती है कि जरूरत पड़ने पर वह कितनी तेजी, सटीकता और भरोसे के साथ कार्रवाई कर सकती है।

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वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिये भारतीय वायुसेना की ताकत दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत, दोनों का बड़ा प्रतीक बना। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि इसी माह वे अपने उत्तराधिकारी को वायुसेना की कमान सौंप देंगे।

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एयरबेस पर जवानों ने कदमताल के साथ परेड और ड्रिल का शानदार प्रदर्शन किया। आसमान में सबसे पहले तीन हेलीकॉप्टरों ने प्रवेश कर ध्वज फॉर्मेशन बनाई, जिसमें बीच में उड़ रहे हेलीकॉप्टर के नीचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा था। विंटेज फ्लीट के हवाई करतबों ने वायुसेना की समृद्ध विरासत को दर्शाया। परेड में पहली बार महिला जवानों ने अपनी प्रस्तुति दी।

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