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हिंडन पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन: आकाश में लहराया तिरंगा, विंटेज करतबों ने जमाया रंग; देखें तस्वीरें

Fri, 09 Oct 2026 01:52 PM IST
अनुज कुमार अमर उजाला ब्यूरो, साहिबाबाद
अमर उजाला ब्यूरो, साहिबाबाद Published by: अनुज कुमार Updated Fri, 09 Oct 2026 01:52 PM IST
सार

भारतीय वायुसेना ने हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में अपना 94वां स्थापना दिवस पूरे सैन्य गौरव और भव्यता के साथ मनाया। वायुसेना ने दुनिया को अपनी ताकत, तैयारी और प्रतिबद्धता का संदेश दिया। कार्यक्रम में आर्मी चीफ धीरज सेठ, नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन सहित विभिन्न देशों के प्रतिनिधि भी शामिल हुए।

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IAF celebrates its 94th Raising Day with grandeur Air Chief AP Singh takes salute at parade photos
हिंडन पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन - फोटो : निशांत शर्मा

भारतीय वायुसेना ने बृहस्पतिवार को हिंडन एयरफोर्स स्टेशन में अपना 94वां स्थापना दिवस पूरे सैन्य गौरव और भव्यता के साथ मनाया। वायुसेना ने दुनिया को अपनी ताकत, तैयारी और प्रतिबद्धता का संदेश दिया। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शामिल हुए वायुसेना प्रमुख एपी सिंह ने परेड का निरीक्षण कर सलामी ली।

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IAF celebrates its 94th Raising Day with grandeur Air Chief AP Singh takes salute at parade photos
हिंडन पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन - फोटो : निशांत शर्मा

इस अवसर पर उन्होंने कहा कि किसी भी वायुसेना के पास दुनिया के अत्याधुनिक विमान और सैन्य प्रणालियां हो सकती हैं, लेकिन उसकी वास्तविक ताकत इस बात से तय होती है कि जरूरत पड़ने पर वह कितनी तेजी, सटीकता और भरोसे के साथ कार्रवाई कर सकती है। 

IAF celebrates its 94th Raising Day with grandeur Air Chief AP Singh takes salute at parade photos
हिंडन पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन - फोटो : निशांत शर्मा

वायुसेना प्रमुख ने कहा कि ऑपरेशन सिंदूर के जरिये भारतीय वायुसेना की ताकत दुनिया देख चुकी है। ऑपरेशन सिंदूर हमारी नारी शक्ति और आत्मनिर्भर भारत, दोनों का बड़ा प्रतीक बना। इस दौरान उन्होंने घोषणा की कि इसी माह वे अपने उत्तराधिकारी को वायुसेना की कमान सौंप देंगे। 

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IAF celebrates its 94th Raising Day with grandeur Air Chief AP Singh takes salute at parade photos
हिंडन पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन - फोटो : निशांत शर्मा

एयरबेस पर जवानों ने कदमताल के साथ परेड और ड्रिल का शानदार प्रदर्शन किया। आसमान में सबसे पहले तीन हेलीकॉप्टरों ने प्रवेश कर ध्वज फॉर्मेशन बनाई, जिसमें बीच में उड़ रहे हेलीकॉप्टर के नीचे राष्ट्रीय ध्वज तिरंगा लहरा रहा था। विंटेज फ्लीट के हवाई करतबों ने वायुसेना की समृद्ध विरासत को दर्शाया। परेड में पहली बार महिला जवानों ने अपनी प्रस्तुति दी। 

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हिंडन पर वायुसेना का शक्ति प्रदर्शन - फोटो : निशांत शर्मा

मैदान में बने स्टेटिक डिस्प्ले में आधुनिक लड़ाकू विमानों, हेलीकॉप्टरों, मिसाइलों और एयर डिफेंस सिस्टम को प्रदर्शित किया गया। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि के तौर पर आर्मी चीफ धीरज सेठ व नौसेना प्रमुख एडमिरल कृष्णा स्वामिनाथन के साथ ही विभिन्न देशों के डेलीगेट्स शामिल रहे।

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