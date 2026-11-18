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गाजियाबाद में पोखर के अस्तित्व और अवशेषों से छेड़छाड़ के विरोध में प्रदर्शन

Digvijay Singh

Updated Wed, 18 Nov 2026 07:22 PM IST Updated Wed, 18 Nov 2026 07:22 PM IST







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गाजियाबाद के कनौजा गांव में नवजात शिशुओं के अंतिम संस्कार के पवित्र स्थल पोखर के साथ छेड़छाड़ किए जाने के विरोध में बुधवार शाम ग्रामीणों ने कैंडल मार्च निकालकर अपना आक्रोश जताया। ... और पढ़ें

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